Полтонны тюменских сыров повезут на фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье
500 кг продукции представят сотрудники тюменской сыроварни Siньор Джованни на фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который пройдет в подмосковной Истре с 26 по 29 августа.
Как рассказал директор производства сыроварни Семен Качур, они поедут на этот фестиваль в третий раз. "На крупное событие съедутся сыровары со всей России. Тюменский сыр всегда идет на ура. На фестивале будут работать около 70 сырных и винных сомелье. Им предстоит выбрать лучшие сыры путем дегустации образцов. Потом уже жюри решает, каким сыроварням достанется приз", — добавил Семен Качур.
На мероприятие тюменцы повезут фирменный сыр Siньор Джованни, халуми, "Дамский", "Колби", качотта с пажитником. Сыровары пока держат в секрете, что именно везут на дегустацию.
В 2019 году тюменские сыровары привезли с фестиваля "Сыр! Пир! Мир!" серебряную медаль за сыр "Дамский". В 2020 году они завоевали такую же награду за сыр "Пармезан".
Инна Пахомова