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Полтонны тюменских сыров повезут на фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье

Общество, 14:57 20 августа 2021

с сайта сыроварни Siньор Джованни | Фото: с сайта сыроварни Siньор Джованни

500 кг продукции представят сотрудники тюменской сыроварни Siньор Джованни на фестивале "Сыр! Пир! Мир!", который пройдет в подмосковной Истре с 26 по 29 августа.

Как рассказал директор производства сыроварни Семен Качур, они поедут на этот фестиваль в третий раз. "На крупное событие съедутся сыровары со всей России. Тюменский сыр всегда идет на ура. На фестивале будут работать около 70 сырных и винных сомелье. Им предстоит выбрать лучшие сыры путем дегустации образцов. Потом уже жюри решает, каким сыроварням достанется приз", — добавил Семен Качур.

На мероприятие тюменцы повезут фирменный сыр Siньор Джованни, халуми, "Дамский", "Колби", качотта с пажитником. Сыровары пока держат в секрете, что именно везут на дегустацию.

В 2019 году тюменские сыровары привезли с фестиваля "Сыр! Пир! Мир!" серебряную медаль за сыр "Дамский". В 2020 году они завоевали такую же награду за сыр "Пармезан".

Инна Пахомова

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# предпринимательство , сыры , товаропроизводители

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