В Ялуторовске с названием нового крытого бассейна определятся к 9 сентября

| Фото: администрации Ялуторовска ВКонтакте | Фото: администрации Ялуторовска ВКонтакте

Конкурс на название бассейна объявила спортивная школа Ялуторовска. Горожанам предлагается выбрать название для крытого бассейна по адресу, ул. Менделеева, 6, сообщает местная администрация.

Принять участие и предложить свой вариант могут все желающие, возрастных ограничений нет. Заявки на участие принимаются до 5 сентября включительно на электронную почту yalutorovsk-info@yandex.ru.

Авторам необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, возраст, место работы или учебы автора, название бассейна и комментарии. Пожеланию можно представить пояснения, объясняющие идеологию предложенного названия.

После окончания приема конкурсная комиссия выберет три лучших предложения названия и определение победителя. Его имя объявят 9 сентября.