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Дорогу к шести СНТ в Тюмени отремонтируют к 1 сентября

Общество, 15:07 20 августа 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок дороги протяженностью 8,65 км ремонтируют в районе Березняковский в Тюмени. Как сообщает администрация города, работы идут на подъездной дороге к нескольким садовым обществам, в которых круглый год проживают тюменцы: "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда", "Виктория" и "Зеленый дол".

В 2021 году работы проведены на 3,85 км полотна, в 2022 предстоит отремонтировать еще 4,8 км. Самые сложные работы на этом участке уже позади. Дорога находится в "черновом варианте": предстоит уложить верхний слой асфальтового покрытия. Подрядчики заверяют, что выполнят эту работу к 1 сентября.

Благоустройство дорог в этом жилом районе проводится не первый год. Многие улицы уже стали комфортны и безопасны для всех участников движения. Среди обязательных работ: устройство тротуаров, освещения, водоотводных канав, средств организации дорожного движения.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов отмечает, что при строительстве дорог в частной застройке в обязательном порядке обустраиваются подъезды к домовладениям. Эта работа проводится индивидуально, в сложных ситуациях дорожники идут навстречу жителям.

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# ремонт дороги

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