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Тюменские врачи издали книгу об оздоровлении организма

Общество, 08:13 24 августа 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Второе издание книги Станислава Муравьева и Галины Макаровой "Счастье быть здоровым" вышло тиражом 5 тыс. экземпляров и появилось в продаже. Это руководство по оздоровлению организма, авторы - врачи с многолетней успешной практикой, все технологии оздоровления неоднократно опробовали на себе.

В аннотации также отмечается, что книга отличается от подобных тем, что ее авторы сами имели незавидное здоровье, но смогли его поправить и выработать "рецепт здоровья", подтвержденный опытом лечения и оздоровления своих земляков.

Используя лечебное голодание и регулярные физические нагрузки, они добились впечатляющих результатов. Книга расширяет кругозор, обогащает полезной информацией о здоровом образе жизни и будет интересна широкому кругу читателей.

Как сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета, в октябре 2021 года в свет выйдет также "История эстафетного бега в Тюменской области", посвященная легкоатлету и преподавателю вуза Геннадию Хомутову.

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# книги , Тюменский медицинский университет

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