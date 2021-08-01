Тюменские врачи издали книгу об оздоровлении организма

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Второе издание книги Станислава Муравьева и Галины Макаровой "Счастье быть здоровым" вышло тиражом 5 тыс. экземпляров и появилось в продаже. Это руководство по оздоровлению организма, авторы - врачи с многолетней успешной практикой, все технологии оздоровления неоднократно опробовали на себе.

В аннотации также отмечается, что книга отличается от подобных тем, что ее авторы сами имели незавидное здоровье, но смогли его поправить и выработать "рецепт здоровья", подтвержденный опытом лечения и оздоровления своих земляков.

Используя лечебное голодание и регулярные физические нагрузки, они добились впечатляющих результатов. Книга расширяет кругозор, обогащает полезной информацией о здоровом образе жизни и будет интересна широкому кругу читателей.

Как сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета, в октябре 2021 года в свет выйдет также "История эстафетного бега в Тюменской области", посвященная легкоатлету и преподавателю вуза Геннадию Хомутову.