На телеканале "Тюменское время" 23 августа стартует новый сезон

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Новый сезон на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения) откроется 23 августа возвращением программы "Утро с вами", которое поможет настроиться на рабочий лад. С 12 часов день можно будет провести в компании любимых ведущих программы "Все включено".

В новом сезоне на "Тюменское время" будут сериалы и фильмы. Утром — сериал "Бабий бунт, или война в Новосёлково", наполненный экстремальными событиями — по будням в 9 часов. Вечером в будни в 17 часов 15 минут криминальный телесериал "Жизнь и приключения Мишки Япончика" на основе "Одесских рассказов" писателя Исаака Бабеля.

На канале "Тюменское время" стартует сериал "М.У.Р.". Начало Великой Отечественной войны. В столице СССР царит хаос. Остановить разгул преступности берутся работники московского уголовного розыска. В главных ролях: Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Марина Александрова, Елизавета Боярская и другие знаменитые артисты. Сериал будет идти по будням в 21 час.

Также на "Тюменское время" вернется рубрика "Большое кино". Вечером выходного дня, в 21 час, на канале будут идти нашумевшие картины — и новые, и уже знакомые зрителям.

В новый сезон перейдут и любимые зрителями проекты "Вечерний хэштег" и новости ТСН.