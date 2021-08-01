Лучшие социальные практики Тюменской области в рамках НСИ внедрят в других регионах России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменская область опережает многие субъекты в развитии сферы образования. От региона ждут прорывных решений, которые возможно тиражировать на других территориях страны. Об этом сказала директор центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив (г. Москва) Татьяна Журавлева на совещании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ) в Тюмени.

Цель внедрения НСИ - повысить удовлетворенность жителей страны социальными услугами, создать условия для улучшения качества жизни человека.

Проект НСИ охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой выбрано десять самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал о работе регионального штаба Национальной социальной инициативы: "Сегодня мы вместе проработаем детали дорожной карты, которую уже представили Агентству стратегических инициатив для реализации".

"Мы с коллегами формулируем жизненную ситуацию и прописываем весь пользовательский путь. Смотрим, например, как упростить для родителей запись ребенка в детский сад, что нужно для этого сделать региону. Таким образом, мы внедряем сервисную логику в сферу образования", - пояснила Татьяна Журавлева.

По словам Райдера, в регионе несколько лет действует ряд полезных сервисов, в том числе электронная запись на прием в школу и детский сад. Однако идет работа по донастройке системы.

"Например, может показаться пережитком требование бумажных документов, подтверждающих родство, число детей в семье. Часто мамы, сталкиваясь с этим, выражают непонимание, и мы это признаем. Поэтому часть сервисов требует донастройки. Роль АСИ - учесть и исправить такие недоработки", - сказал он.

Идея НСИ прозвучала в июле 2020 года. Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Татьяна Ковалева