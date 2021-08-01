Тюменские студенты создают разработки для Федерального центра нейрохирургии

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Выпускники ТИУ создают медико-инженерные разработки для Федерального центра нейрохирургии. Как сообщает пресс-служба вуза, продолжается сотрудничество с медицинским учреждением по созданию инновационного программного обеспечения для нейрохирургических систем и технологий.

В 2021 году двое студентов кафедры кибернетических систем выполнили свои выпускные квалификационные работы на базе Центра нейрохирургии. Лидия Устюгова провела исследование на тему "Разработка программного обеспечения для сегментации Dicom изображений и предоперационного планирования спинальных операционных вмешательств", Егор Меркулов защитил работу "Оптимизация раскроя титановых пластин для краниопластики". Разработки были изучены и учтены в плане возможного внедрения в деятельность учреждения.

Защита выпускных квалификационных работ прошла на отлично. Лидия Устюгова стала ведущим специалистом Федерального центра нейрохирургии и продолжает свои инженерные исследования на благо медицины. В планах — обучение в магистратуре, но пока есть время для того, чтобы определить для себя, какое направление станет более востребованным в работе.

Главный врач Центра нейрохирургии Альберт Суфианов отмечает, что работники инженерных специальностей в настоящее время играют значительную роль при организации и оказании специализированной высокотехнологичной нейрохирургической помощи.

"Медико-инженерные разработки возвращают здоровье, улучшают качество и продлевают жизнь людей. Научно-исследовательская деятельность медицинских инженеров способствует улучшению результатов нейрохирургических вмешательств, - отмечает он. – В результате сотрудничества ФЦН и ТИУ были достигнуты значительные успехи по совершенствованию лечебно-диагностического процесса".