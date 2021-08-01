Рейс Санкт-Петербург - Тюмень открывает авиакомпания "Победа"

| Фото: Авиакомпания "Победа" во ВКонтакте | Фото: Авиакомпания "Победа" во ВКонтакте

Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу на регулярные рейсы по новому направлению Санкт-Петербург - Тюмень, сообщает авиаперевозчик.

Полеты начнутся с 1 октября 2021 года и будут выполняться пять раз в неделю. Тюмень станет 26-м городом маршрутной сети "Победы" из петербургского аэропорта Пулково.

Напомним, уникальность лоукостера в том, что клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые лично ему услуги.