В Тюмени закрыли на картин отделение травматологии в ОКБ №2
ОКБ №2 (архив)
Травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №2 в Тюмени закрыто на карантин. Плановая госпитализация пациентов временно приостановлена.
Об этом на запрос корреспондента "Тюменской линии" ответили в региональном оперштабе.
"Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. Ориентировочно планируют открыть со следующей недели", - пишут эксперты.
Медики переносят плановые операции на более поздний срок - с пациентами связываются по телефону.
В ОКБ №2 добавили, что остальные отделения работают в штатном режиме.
Анжела Лебедева