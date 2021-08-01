В Тюмени закрыли на картин отделение травматологии в ОКБ №2

ОКБ №2 (архив) ОКБ №2 (архив)

Травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №2 в Тюмени закрыто на карантин. Плановая госпитализация пациентов временно приостановлена.

Об этом на запрос корреспондента "Тюменской линии" ответили в региональном оперштабе.

"Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. Ориентировочно планируют открыть со следующей недели", - пишут эксперты.

Медики переносят плановые операции на более поздний срок - с пациентами связываются по телефону.

В ОКБ №2 добавили, что остальные отделения работают в штатном режиме.

Анжела Лебедева