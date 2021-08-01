В Тюменском районе продолжается расселение аварийных домов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Жильцы 22 аварийных многоквартирников в Боровском, Успенском, Кулаковском, Червишевском и Винзилинском муниципальных образованиях заехали в новые квартиры с начала действия программы.

В Московском сельском поселении в программу переселения попали восемь домов – это 78 квартир. Их собственникам и нанимателям предоставят новое жилье в строящемся доме по ул.Урожайной.

В Ембаевском МО готовятся к переселению жители семи домов (на 105 квартир) в с. Яр. Для них также будут построены новые многоквартирные дома, земельные участки для которых определены.

Администрация Ембаевского муниципального образования уже провела рыночную оценку помещений и также готовит соглашения об изъятии жилых помещений и выплате денежного возмещения.

В региональную адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда в Тюменском районе вошли 40 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, а также девять жилых домов блокированной застройки, сообщает администрации Тюменского района.