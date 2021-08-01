Секция по вольной борьбе активно развивается в голышмановском селе

Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Более 60 ребят занимаются вольной борьбой в селе Малышенка Голышмановского округа. В местной школе работает филиал Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва. Тренер Ирина Дубасова готовит борцов к соревнованиям от районного до всероссийского уровней.

"У нас созданы хорошие условия для тренировок, есть даже спортивная площадка на свежем воздухе. В основном, занимаются младшие школьники, но есть и ребята постарше. Среди них только малышенцы, но дети из соседних деревень. Конечно, не все выдерживают нагрузку, бывает и уходят. Меня радует, что большинство моих юных борцов остаются и добиваются неплохих результатов", - сказала она.

В числе воспитанников Ирины Дубасовой - шесть призеров первенства УФО по вольной борьбе и два кандидата в мастера спорта. Сама тренер в школьные годы активно занималась разными видами спорта, а в студенческие всерьёз увлекалась борьбой. Ирина - мастер спорта по вольной борьбе. Имеет награды разного достоинства за первенства России, Европы и мира, самая весомая среди них – серебряная медаль, завоёванная на чемпионате Европы в Турции, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".