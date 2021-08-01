В торговом центре Заводоуковска потушили условный пожар

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Пожарно-тактические учения провели сотрудники 93-й пожарно-спасательной части в одном из торговых центров Заводоуковска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Условный пожар произошел в ТЦ "Лилит". Причиной возгорания стало замыкание проводки на первом этаже, в одном из павильонов. В результате слаженных действий специалистов, условный пожар был ликвидирован, пострадавший эвакуирован из здания.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводятся регулярно для того, чтобы оттачивать профессиональное мастерство личного состава. Специалисты отрабатывают действия при тушении пожара и правильное использование пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования.

По словам начальника караула, лейтенанта внутренней службы Владимира Демина, оперативное прибытие на место вызова, слаженная работа по ликвидации происшествия должны быть доведены до автоматизма.