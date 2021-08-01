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Летняя многопрофильная смена объединила одаренных школьников Тюмени

Общество, 17:42 21 августа 2021

"Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте

65 школьников Тюмени стали участниками летней многопрофильной смены для одаренных детей "Наука. Созидание. Творчество". Она стартовала в детском оздоровительно-образовательном центре "Энергетик" и продлится до 31 августа, сообщает городской департамент образования

Ребята являются учениками 7 и 8 классов школ Тюмени. Это победители предметных олимпиад, выпускники центра олимпиадной подготовки, призеры конкурса технических проектов, участники различных интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов.

На смене школьники участвуют в проектной деятельности по пяти направлениям: инженерно-техническое, эколого-краеведческое, программирование, робототехника, литературное проектирование и художественное слово.

В 2021 году смена имеет социальную направленность. Юные тюменцы разрабатывают проекты, ориентированные на практическое применение в социальной сфере. Опытом с ними делятся специалисты по робототехнике и программированию областного "РИО-центра", экологи областного общественного детского движения "ЧИР", ведущие педагоги и психологи.

Также запланированы соревнования по робототехнике, полевая практика для экологического профиля, участие в театрализованных мероприятиях, съемки видеороликов и другие творческие формы работы. Во второй половине дня для школьников организованы оздоровительные и досуговые мероприятия.

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# дети , одаренные школьники

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