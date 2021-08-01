Молодые профессионалы Тюменской области отправились в Уфу на финал WorldSkills Russia

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте

Команда Тюменской области в составе 31 человека отправилась на финал IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. Он пройдет в Уфе 25-29 августа, сообщает департамент труда и занятости населения.

Медальный зачет тюменская сборная открыла в апреле. Тогда в рамках отборочного этапа прошли итоговые соревнования по десяти компетенциям, которые не участвуют в нацфинале WorldSkills Russia, но итоги по ним вносятся в общий медальный зачет. В результате он уже пополнился четырьмя наградами за мастерство в компетенциях "Туризм", "Управление локомотивом", "Кузовной ремонт" и "Звукорежиссура".

В Уфе тюменцы выступят в 26 компетенциях, в том числе командных. В паре выступают участники компетенции "Предпринимательство" Екатерина Мдинарадзе и Сергей Осипов - студенты Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. Ребята уже сейчас активно развивают свой бренд кастомизации вещей.

"Движение WorldSkills не только развивает в определенной сфере, но и дарит незабываемые впечатления, воспоминания. Готовясь к финалу, мы все время посвятили своему проекту. Нами движет желание достичь успеха и возможность доказать актуальность нашей бизнес-идеи большому количеству человек", - рассказала Екатерина Мдинарадзе.

В финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia от Тюменской области выступят участники-юниоры в четырех компетенциях.