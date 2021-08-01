420 ишимцев обучились оказанию первой медицинской помощи

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Более 420 старшеклассников и взрослых жителей Ишимского района стали участниками проекта "Вектор здоровья: первая помощь". Его организовали Областная больница №4 и Ишимский медицинский колледж, сообщает больница.

Участники проекта узнали, как правильно помогать при инфаркте, инсульте, гипертоническом кризе, кровотечениях, проводить сердечно-легочную реанимацию.

Организаторы распространили листовки, памятки, буклеты, разместили видеоролики на сайте Областной больницы №4. Студенты Ишимского медицинского колледжа с помощью фантомов показали приемы первой помощи при различных ситуациях, после чего каждый обучающийся отрабатывал полученные знания самостоятельно. Изюминкой проекта был грим, который наглядно показывал, как выглядят осколочные и огнестрельные ранения, открытые и закрытые переломы, ожоги и обморожения, венозное и артериальное кровотечения.

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Обучен коллектив Пенсионного фонда Ишима, работники социальной службы, в том числе в сельской местности, детского летнего лагеря в Ишиме, школьники двух школ и студенты Ишимского многопрофильного техникума.

Проект "Вектор здоровья: первая помощь" будет продолжен, планируется добавить обучение по другим видам оказания первой помощи.