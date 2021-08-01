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Предпринимателям Тюменской области доступны бесплатные консультации маркетолога

Экономика, 11:52 23 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для предпринимателей Тюменской области доступна новую услуга - бесплатная консультация маркетологов Центра "Мой бизнес". У специалистов можно узнать о поиске бизнес-ниш, интернет-маркетинге, ритейле и мерчандайзинге, продвижении в соцсетях и другое, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Мы постоянно анализируем потребности бизнес-сообщества и собираем обратную связь о наших услугах. Мы получаем все больше запросов о необходимости получения качественной консультации по маркетингу и продвижению, особенно в условиях ограниченности ресурсов, финансов", - отмечает руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

Основные условия для получения услуги – относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом срок регистрации в качестве предпринимателя должен составлять более 1 года, и не иметь задолженностей по налогам. Если предприниматель соответствует данным критериям, то может заполнить анкету, перейдя по ссылке, затем будут назначены удобные для него дата и время получения онлайн-консультации.

Все услуги оказываются в рамках реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробная информация по телефону: 8-932-482-75-67.

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# маркетинг , Мой бизнес , предприниматели

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