В новой школе в ЖК "Звездный" в Тюмени сформировали одиннадцать первых классов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя школа №48 им. Дмитрия Карбышева в районе ЖК "Звездный" откроется в Тюмени 1 сентября. Она примет 1 тыс. 200 детей с первого по десятый классы, в учебном учреждении будут работать 250 учителей.

В 2021-2022 учебном году в школу набрали 11 первых классов. В первую четверть в учебном расписании для них предусмотрели по три урока, с третьей четверти число уроков увеличится до четырех по 40 минут.

В школе есть кабинеты для учебы и творческого развития школьников, в том числе оборудованы пространства для занятия спортом, кабинеты технологии, центр молодежного развития, "патриотическая" рекреация с интерактивным музеем, НаукоЛаб, мастерская для гончарного дела. По словам директора Анны Пановой, будущие школьники, которых уже провели по кабинетам, оставили восторженные отзывы.

"Проект типовой, блочный, но при этом школа уникальна. У нас установлено современное оборудование, предусмотрена интересная система управления светом: она регулируется автоматически и подстраивается под естественное освещение. Мы предусмотрели QR-коды для гаджетов, с помощью которых можно почитать новости класса или его социальную страницу, - рассказала она. - В школе оборудованы интерактивные зоны, предусмотрено много мест для отдыха ребят. Одной из отличительных особенностей является возможность заниматься гончарным делом. Мы тщательно продумали каждый уголок и поработали над дизайном".

Руководитель школы отметила, для старшеклассников предусмотрена возможность учебы по индивидуальному учебному плану с выбором необходимых профильных предметов.

Татьяна Ковалева