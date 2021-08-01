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Первый набор в онлайн-магистратуру по цифровой трансформации стартовал в ТюмГУ

Общество, 08:40 24 августа 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первый набор в онлайн-магистратуру по направлению "Цифровая трансформация образования и управление на основе данных" продолжается в Тюменском госуниверситете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Подать документы на поступление необходимо до 31 августа. Программа начнется 1 сентября и продлится два года.

Студентов научат использовать продуктовый подход в сфере образования: учитывать пользовательский опыт, управлять продуктом через метрики и данные, использовать гибкие методологии разработки.

Организаторы пояснили, что помимо базовых дисциплин, магистрантам предложат участие в элективах, которые дадут дополнительные навыки и станут бонусом при трудоустройстве.

По итогу обучения студентам вручат диплом государственного образца. Подробности здесь.

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# магистратура , онлайн , ТюмГУ

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