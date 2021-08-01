У тюменской обсерватории "Старая башня" появился собственный мерч

| Фото: предоставлено Виталием Угрениновым | Фото: предоставлено Виталием Угрениновым

Собственный мерч – футболки и значки с логотипами – появился у обсерватории "Старая башня", расположенной в Червишево Тюменского района.

"Можно сказать, это такой ответ NASA. Сейчас модно носить одежду с их логотипом. А у нас есть "Старая башня" и свой логотип", – рассказал астронавт-любитель Виталий Угренинов.

Пока это не для продажи. Не исключено, что футболки и значки будут использованы в качестве призов на конкурсах, добавил он.

Напомним, "Старая башня" получила официальный статус обсерватории в январе 2021 года.

Обсерватория размещена в водонапорной башне, построенной приблизительно в 1960-м году. Впервые в большой телескоп, установленный здесь, местные жители посмотрели в августе 2006 года. Сейчас здесь уже три аппарата для наблюдения за космическими явлениями.

У "Старой башни" есть своя группа во ВКонтакте. Любой желающий может записаться на экскурсию.

Инна Пахомова