В Тюменской области в 2021 году рассчитывают собрать более 1 млн тонн зерна

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в этом году рассчитывают собрать более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день, сообщает пресс-служба областной думы, обмолочено зерновых и зернобобовых чуть более 10%. Валовой сбор составил более 100 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га.

Наивысший процент обмолота имеют хлеборобы Упоровского, Тюменского и Исетского районов.

В прошлом году в это же время валовый сбор составил около 460 тыс. тонн при урожайности 21 ц/га, а обмолот – 25%.