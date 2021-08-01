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В Тюменской области в 2021 году рассчитывают собрать более 1 млн тонн зерна

Экономика, 13:46 23 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в этом году рассчитывают собрать более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день, сообщает пресс-служба областной думы, обмолочено зерновых и зернобобовых чуть более 10%. Валовой сбор составил более 100 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га.

Наивысший процент обмолота имеют хлеборобы Упоровского, Тюменского и Исетского районов.

В прошлом году в это же время валовый сбор составил около 460 тыс. тонн при урожайности 21 ц/га, а обмолот – 25%.

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# облдума , уборка урожая

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