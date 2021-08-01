Новый онлайн-маршрут познакомит тюменцев с уличным искусством

| Фото: из сообщества "Морфология улиц" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц" во ВКонтакте

Новый онлайн-маршрут "Стрит-арт 2021" разработали сотрудники мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени. Все желающие могут пройтись по составленному маршруту и посмотреть работы уличных художников, которые появились в городе в рамках фестиваля "Морфология улиц" этим летом.

Горожанам предлагают 11 локаций. Авторы маршрута познакомят собравшихся на прогулку с некоторыми работами. Можно прослушать самих художников – в аудиосообщениях они расскажут о себе и концепциях.

"В конце маршрута слушателя будет ждать путь длиной в 15 минут. Предлагаем преодолеть его на самокате Whoosh. Участникам дадут скидку в 150 рублей на три поездки. Слушатели найдут промокод, когда дойдут до одной из работ", – добавили организаторы.

| Фото: из сообщества "Морфология улиц" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц" во ВКонтакте

Летом 2021 года Тюмень украсили работы авторов из разных городов. Их нарисовали на тему "Синестезия" - это феномен восприятия, когда раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому отклику в другой. Например, когда человек четко представляет цвет и запах буквы "А", или когда представляет, как звучит слово.

Маршрут можно пройти в одиночку или с компанией. Достаточно установить на смартфоне приложение Telegram и найти в поиске бот "Мартин, проводи".

Чтобы прогуляться, необходимо пройти по ссылке.

Инна Пахомова