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Не поступившие в ТИУ в основной конкурс смогут участвовать в дополнительном приеме

Общество, 08:15 25 августа 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет проводит дополнительное зачисление на обучение по основным образовательным программам высшего бакалавриата, специалитета и магистратуры на все формы обучения.

Как сообщает пресс-служба вуза, дополнительное зачисление на очную и очно-заочную формы производится на незаполненные места в рамках основных конкурсных мест. Сведения о их количестве отображаются в списках поступающих на сайте университета.

Если у абитуриента, который участвует в дополнительном зачислении, есть не отозванное заявление о согласии на зачисление на желаемое направление подготовки, то оно является действительным и поступающий зачисляется, если проходит по конкурсу. Количество заявлений о согласии на зачисление не ограничено.

18-27 августа пройдет прием заявлений о согласии на зачисление, 27 августа в 18 часов - завершение приема заявлений. Издание приказов о зачислении - 30 августа.

Консультации можно получить по телефону 8-800-700-5771, а также в приемной комиссии по адресу ул. Республики, 47, вход с ул. 8 Марта.

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# ТИУ

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