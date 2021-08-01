  • 23 августа 202123.08.2021понедельник
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Художники и дизайнеры Тюмени создадут образ "Алябьевской осени"

Общество, 17:30 23 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на создание образа музыкального фестиваля "Алябьевская осень" объявила Тюменская филармония с 23 августа по 22 сентября. Участниками станут художники и дизайнеры региона, которые отразят понятия "искусство", "музыка", "Тюмень", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Работы можно направить до 19 сентября по адресу электронной почты tgf72@ya.ru, количество работ от одного автора неограниченно.

Создание фирменного мерча с использованием победившего образа станет главным призом конкурса. Именно он будет символизировать 31-й фестиваль "Алябьевская музыкальная осень". Награждение победителей пройдет 1 октября на концерте Тюменского филармонического оркестра. Подробности участия и условия конкурса здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алябьевская осень , конкурсы , символ , ТКТО , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 23.08.2021Тюменцы вошли в число победителей форума "INNOWEEK 2.0"
18:00 23.08.202124 августа - события дня
17:46 23.08.2021В Тюменской области действуют два очага коронавирусной инфекции
17:41 23.08.2021Исследование покажет, насколько финансово здоровы жители Тюменской области