Художники и дизайнеры Тюмени создадут образ "Алябьевской осени"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на создание образа музыкального фестиваля "Алябьевская осень" объявила Тюменская филармония с 23 августа по 22 сентября. Участниками станут художники и дизайнеры региона, которые отразят понятия "искусство", "музыка", "Тюмень", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Работы можно направить до 19 сентября по адресу электронной почты tgf72@ya.ru, количество работ от одного автора неограниченно.

Создание фирменного мерча с использованием победившего образа станет главным призом конкурса. Именно он будет символизировать 31-й фестиваль "Алябьевская музыкальная осень". Награждение победителей пройдет 1 октября на концерте Тюменского филармонического оркестра. Подробности участия и условия конкурса здесь.