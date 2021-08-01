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Тюменец Игорь Плотников выступит на Паралимпиаде в Токио

Спорт, 17:52 23 августа 2021

аккаунт Игоря Плотникова во ВКонтакте | Фото: аккаунт Игоря Плотникова во ВКонтакте

Пловец Игорь Плотников и легкоатлет Антон Прохоров в числе 39 спортсменов из УФО отправятся на Паралимпиаду в Токио. Спортсмены округа заявлены на участие в восьми дисциплинах. Самой представительной стала команда по волейболу сидя: все участники представляют Свердловскую область.

Спортсменка из Сургута Ольга Позднышева вошла в состав команды по гребле на байдарках и каноэ, Михаил Асташов и тренер Владимир Алыпов из Екатеринбурга - в сборную по велоспорту. Также представители УФО есть в командах по тхэквондо, стрельбе из лука и настольному теннису. Много наших земляков в сборных по легкой атлетике и плаванию.

"Спорт не знает границ. В нем нет предела возможностей и Паралимпиада тому подтверждение. Каждый участник собственным примером показывает: барьеры лишь в голове. Когда есть цель и стремление, результат превзойдет ожидания. Дорогие паралимпийцы, пусть в Токио вам сопутствует удача! Уральский федеральный округ поддерживает вас!", - напутствовал спортсменов полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Паралимпийские игры состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября. Как и Олимпийские старты они пройдут без зрителей.

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# Игорь Плотников , Паралимпийские игры

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