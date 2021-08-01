Бывшего начальника отдела ГИБДД Тюменской области оставили под стражей еще на три месяца

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени оставил под стражей до 24 ноября бывшего начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора региональной ГИБДД Михаила Жигалкина.

Как сообщает пресс-служба облсуда, он обвиняется во взятках и торговле водительскими удостоверениями. Жигалкин и его сообщник, бывший начальник Тюменской областной ГИБДД Александр Селюнин замешаны в 12 эпизодах получения взяток через посредника и в посредничестве во взятке.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года желающие получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику.

Он получал от них деньги, которые передавал начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи для последующей выдачи водительского удостоверения.

По словам Жигалкина, он не мог действовать вопреки указаниям Александра Селюнина, организовавшего преступную схему получения взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений.

Напомним, что обвиненный во взяточничестве начальник Тюменской областной ГИБДД Александр Селюнин уволен из органов. В отношении Селюнина и его посредника заведены уголовные дела о получении взяток в значительном размере. Селюнин остается в СИЗО до 25 августа.