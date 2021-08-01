Utair вывез из Афганистана сотрудников миссии ООН

Фото: официальная группа Utair во ВКонтакте Фото: официальная группа Utair во ВКонтакте

245 сотрудников миссии ООН вывезли из Афганистана благодаря Utair. В Кабул было организовано два рейса 18 и 22 августа, сообщает пресс-служба компании.

На рейсах работали 15 членов экипажа авиакомпании Utair и 2 специалиста оператора наземного обслуживания UTG. Для осуществления полетов в Кабул "ЮТэйр" в кратчайшие сроки получил разрешения от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана.

"За более чем четверть века сотрудничества с ООН "ЮТэйр" неоднократно подтверждал свои компетенции: возможности парка и опыт наших сотрудников обеспечивают безопасность авиационных работ любой степени сложности. Благодаря оперативным и слаженным действиям членов экипажа Utair, техников UTG и представителей ООН эвакуация из Кабула прошла успешно. При необходимости выполним еще ряд рейсов из Афганистана в рамках авиационного сопровождения миротворческих миссий ООН", — прокомментировал генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Рейс Москва — Кабул — Алма-Аты для вывоза из Афганистана 137 сотрудников ООН Utair выполнил 18 августа. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты, на котором были вывезены 108 сотрудников ООН. После чего самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву.

"Выражаю искреннюю признательность авиакомпании "ЮТэйр" за действия, предпринятые в последние дни для обеспечения переезда сотрудников ООН и связанного с ней персонала из Кабула. "ЮТэйр" и ООН связывает долгая история сотрудничества. Мы глубоко ценим ваши быстрые действия и веру в нашу деятельность. Еще раз благодарю вас за вашу неизменную приверженность ООН и нашим операциям. Я надеюсь на наше дальнейшее тесное сотрудничество и партнерство", — заявил заместитель Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре.