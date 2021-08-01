Житель Ялутровского района выращивал на своем участке 800 кустов мака

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 800 кустов мака вырастил на своем участке житель Ялуторовского района. По версии следствия, ранее судимый гражданин использовал растение для приготовления наркотика.

Как сообщает региональное управление МВД России, при обыске в его доме обнаружена и изъята посуда со следами вещества бурого цвета. Эксперт-криминалист установил, что посуду использовали для изготовления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до восьми лет.