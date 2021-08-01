Детский телефон доверия востребован в Тюменской области

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Проблемы взаимоотношений с родителями и со сверстниками остаются самыми частыми поводами для обращения на детский телефон доверия в Тюменской области.

С начала 2021 года операторы приняли свыше 1,5 тысяч звонков, более половины из них – от детей и подростков, остальные – от родителей, опекунов, бабушек и дедушек, а также от иных граждан.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

"Традиционно чаще других звонят ребята старше 13 лет. Именно в переходном возрасте могут проявляться проблемы межличностных отношений, идет становление личности самого ребенка. Также дети зачастую не могут найти общего языка со взрослыми, иногда им просто не хватает элементарного внимания и поддержки. Поступают и звонки, связанные с травлей со стороны сверстников", - рассказал специалист.

Он отметил, что в службе детского телефона доверия в Тюменской области работают квалифицированные психологи. Все они имеют не только высшее образование, но и большой опыт работы с детьми.

"Для нас, как для специалистов важно не допустить эмоционального выгорания. Поэтому если ситуация действительно серьезная, то стараемся не пропускать ее через себя. Обсуждаем с коллегами, делимся, в правильном ли русле строился разговор. Когда обсуждаешь это, то по сути выплескиваешь эмоции, особенно если понимаешь, что делал все правильно", - добавил эксперт.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева