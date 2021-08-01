Боровские яйца и тюменский пломбир представят на национальном конкурсе "Вкусы России"

| Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте | Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте

Два тюменских бренда представят регион на втором национальном конкурсе региональных продуктов питания "Вкусы России". В номинации "На всю страну" будет представлен бренд "Боровское яйцо", сообщает региональный департамент АПК.

Сегодня и в России, и за границей знают, что "Боровская" действует на основе собственной авторской разработки низкоэнергетических рационов, имея при этом многомиллионную экономию на стоимости кормов. "Предприятие остается единственным хозяйством, где выпускают уникальный продукт — витаминно-травяную муку на корм птице, - отмечено в сообщении. - Именно благодаря ее природным элементам боровские курочки и несут яйцо с ярко выраженным желтком, который и стал их отличительным знаком".

В номинации "Гастрономическая находка" будет представлен региональный бренд "Тюменский пломбир", который всего за два года занял сразу четыре верхние позиции в Топ-10 востребованного тюменцами мороженого. В составе продукта фигурируют всего шесть ингредиентов: цельное молоко, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, желатин и ванилин.

"Сегодня можно сказать, что "Тюменский пломбир" изготавливается по ГОСТу, но с авторским акцентом", - отмечают специалисты.

На второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" поступило уже более 600 заявок из 78 регионов страны — больше, чем 2020 году. Представлены как популярные гастрономические визитные карточки, так и локальные бренды, которые появились совсем недавно, но имеют хорошие перспективы развития.

С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Подробная информация: вкусыроссии.рф.