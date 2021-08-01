Из Тюмени в Швейцарию впервые отправилась партия сапропеля

| Фото: тюмень-органика.рф | Фото: тюмень-органика.рф

Первая партия тюменского сапропеля (500 кг) отправилась из Тюмени в Швейцарию, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории провели энтомологическую и гербологическую экспертизы, по результатам которых карантинные объекты в сырье не выявлены.

Сапропель - это многовековые донные отложения пресных водоемов, применяемые в медицине, в сельском хозяйстве и животноводстве. Натуральным сырьем можно подкармливать как отдельные культуры, так и всю землю на участке.

В 2021 году тюменский сапропель отправляли на экспорт один раз. В марте партию сырья общим весом 5 т экспортировали в Республику Казахстан.