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Юные тюменцы могут принять участие в конкурсе "I am a video monster"

Общество, 08:27 25 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие во Всероссийском детском конкурсе видеороликов "I am a video monster" могут юные жители Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Организаторы ждут работы участников от 12 до 17 лет.

Конкурс видеороликов – совместный проект благотворительного фонда "Анастасия" c легендарным режиссером-клипмейкером Ириной Мироновой.

Тематика видеоролика: видео-резюме продолжительностью не более трех минут с участием юного конкурсанта. Участник должен креативно ответить на вопрос: "Почему именно я должен стать победителем конкурса "I am a video monster".

Прием конкурсных работ продлится до 25 декабря. Призы – бесплатное обучение в авторской широкопрофильной онлайн школе российского клипмейкера Ирины Мироновой.

Заявки на участие отправляйте по электронной почте: videomonster@anastasiafond.ru.

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# дети , конкурс

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