Юные тюменцы могут принять участие в конкурсе "I am a video monster"
Принять участие во Всероссийском детском конкурсе видеороликов "I am a video monster" могут юные жители Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.
Организаторы ждут работы участников от 12 до 17 лет.
Конкурс видеороликов – совместный проект благотворительного фонда "Анастасия" c легендарным режиссером-клипмейкером Ириной Мироновой.
Тематика видеоролика: видео-резюме продолжительностью не более трех минут с участием юного конкурсанта. Участник должен креативно ответить на вопрос: "Почему именно я должен стать победителем конкурса "I am a video monster".
Прием конкурсных работ продлится до 25 декабря. Призы – бесплатное обучение в авторской широкопрофильной онлайн школе российского клипмейкера Ирины Мироновой.
Заявки на участие отправляйте по электронной почте: videomonster@anastasiafond.ru.