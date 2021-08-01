В Тюменской области проходит акция "Чистый берег"

| Фото: администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

В с. Ворсиха Сорокинского района Тюменской области прошла акция "Чистый берег". Глава сельского поселения Евгения Казак, культорганизатор дома культуры Надежда Мергина с ребятами, посещающими досуговую площадку "Остров Робинзона" прошли вдоль берега реки Ворсиха и убрали мусор.

По информации администрации Сорокинского района, акция прошла под девизом: "Отчищая берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов. Это бесценно! Поможем природе - сделаем красивыми наши любимые места!"

Юные робинзоны Маша Земцова, Валерия Иванова, Полина и Люба Князевы вооружившись граблями, перчатками, мусорными мешками за небольшой промежуток времени общими усилиями привели берег в порядок.

"Результатом работы, стал чистый берег реки. Мы с пользой провели время, работа принесла удовлетворение, - рассказали организаторы. - Всем нам хочется видеть наше село и его окрестности чистыми и ухоженными. Каждый из нас внес свой посильный вклад в наведение порядка на берегу, ведь в наших интересах и в наших силах, сберечь окружающую нас природу".