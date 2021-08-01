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Пенсионеры Тюменской области получат выплаты 10 тыс. рублей в сентябре

Общество, 15:37 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Выплата будет произведена на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления, сообщает пресс-служба президента,

Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Единовременная денежная выплата и оплата услуг по доставке единовременной денежной выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

"Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов, - сказано в указе. - Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере".

Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся.

По данным заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского в России сегодня около 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии и около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии.

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# Владимир Путин , выплата , пенсионеры

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