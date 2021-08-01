Лучшие школьники "Отрядов мэра" получили билеты в аквапарк

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Путевки в загородный лагерь и билеты в аквапарк вручили лучшим работникам отрядов мэра в Тюмени. Торжественное закрытие XXII сезона "Трудовое лето – 2021" состоялось у городской администрации 24 августа.

Представители сводных бригад сдали рапорты о работе главе Тюмени. Так, за сезон бригады по благоустройству привели в порядок территорию города площадью 730 тыс. квадратных метров, собрав 4 тыс. 810 мешков мусора.

Юные работники из специализированных бригад провели 35 игровых программ во дворах и более 180 обучающих занятий по безопасности дорожного движения и противопожарной безопасности, а также восстановили в библиотеках города более 2 тыс. книг.

Помимо этого они подметали тротуары, поливали деревья. Один из бойцов бригады по благоустройству Залимхан Адаев установил личный рекорд – отработал все четыре трудовые смены.

"Мне понравилось работать во дворах, но я заметил, что люди оставляют много мусора. Иногда на участке за смену набиралось по два-три мешка", – поделился Залимхан.

По традиции на закрытии "Трудового лета" назвали имена 25 самых добросовестных работников. Этим ребятам Руслан Кухарук вручил сертификат на путевки в загородный оздоровительный центр.

Глава города поблагодарил ребят за работу, а их наставников за то, что они знакомят юных тюменцев с профессиями.