Строительство завода по производству малеинового ангидрида в Тобольске завершат в ноябре 2021 года

На 86% завершено строительство завода по производству малеинового ангидрида (МАН) в Тобольске мощностью 45 тыс. тонн в год. Завершилась установка ключевого технологического оборудования, сообщает "ЗапСибНефтехим".

На стройплощадке идут электромонтажные работы, ведется монтаж технологических трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительного оборудования в единую рабочую схему. 75% оборудования - отечественного производства.

"Протяженность электрокабельной продукции на новом производстве составит около 700 км – это как из Тобольска до Тюмени и обратно, технологических трубопроводов – более 70 км. Мы планируем, что в ноябре 2021 года сможем завершить все общестроительные и электромонтажные работы и вывести объект на механическую готовность. Ключевая особенность этого производства – в его уникальности. До нас никто в России аналогичных предприятий не строил", – сказал руководитель проектного офиса "Создание нового производства МАН в Тобольске" Владимир Мишин.

Запускать производство МАН будут в условиях низких температур, это станет дополнительным вызовом. Технологическая безопасность и надежность работы оборудования вне зависимости от времени года и погодных условий учтены на этапе проектирования.

Первый этап завершился в июле и включал изучение технологии получения МАН из н-бутана, ключевых параметров ведения процесса, основных узлов и режимов работы. Второй этап обучения стартует в ближайшее время и предполагает стажировку на аналогичном производстве за рубежом и отработку практических навыков управления технологическим процессом.