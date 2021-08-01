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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ликвидировали 7 лесных пожаров за сутки

Общество, 11:15 25 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га возникли в Тюменской области за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Зарегистрировано также три ландшафтных пожара на общей площади 37,15 га. В настоящее время в регионе действуют 10 лесных, в том числе локализованных.

За сутки ликвидировано семь лесных пожаров на площади 71,8 га и три ландшафтных на площади 37,15 га. Напомним, что Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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