В Тюменской области ликвидировали 7 лесных пожаров за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га возникли в Тюменской области за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Зарегистрировано также три ландшафтных пожара на общей площади 37,15 га. В настоящее время в регионе действуют 10 лесных, в том числе локализованных.

За сутки ликвидировано семь лесных пожаров на площади 71,8 га и три ландшафтных на площади 37,15 га. Напомним, что Тюменской области действует особый противопожарный режим.