Тюменский альтист Дмитрий Кривоногов участвует в международном фестивале

| Фото: со страницы Дмитрия Кривоногова в Instagram | Фото: со страницы Дмитрия Кривоногова в Instagram

Тюменский альтист Дмитрий Кривоногов участвует в сессии Молодежного симфонического оркестра Поволжья в рамках проекта "Музыкальный автопром: культурный альянс Автограда", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Молодежный симфонический оркестр Поволжья – первый в России сессионный оркестр. Собран из сильнейших студентов и выпускников музыкальных учебных заведений страны. На его базе проходит серия оркестровых занятий, затем коллектив выступает с концертами, которые составляют фестиваль "Классика Open Fest". Художественный руководитель и главный дирижер коллектива – профессор Московской государственный консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный артист России Анатолий Левин.

Участниками летней сессии Молодежного симфонического оркестра Поволжья и фестивальных сезонов на Волге стали 80 музыкантов из 24 городов России.

Выступление тюменца Дмитрия Кривоногова можно увидеть по ссылке.