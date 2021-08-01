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В Ишиме в сентябре откроют Дворец культуры, построенный в рамках нацпроекта

Общество, 18:33 25 августа 2021

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Новый Дворец культуры в Ишиме, открытие которого состоится в сентябре, может стать самым красивым объектом в регионе в 2021 году, отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в ходе рабочего визита в город.

"Настоящий дворец, знаковый объект для Ишима и его жителей. Вместительный зал, отличная акустика, профессиональные сцена, звук и свет, грамотная логистика и удобные помещения с расчетом на маломобильные группы населения, все сделано со вкусом и на пользу людям", - подчеркнул он.

Напомним, общая площадь культурного учреждения составит около 5 тыс. кв. м, его возводят за счет средств областного бюджета в рамках нацпроекта "Культура".

По информации администрации Ишима, Сергей Шустов также посетил другие важные городские стройки: приемное отделение областной больницы №4, МФЦ, дамбу в районе очистных сооружений.

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# Дом культуры , Ишим , Сергей Шустов

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