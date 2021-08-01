В центре "Мой бизнес" предпринимателей Тюменской области консультируют по развитию предприятия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линейку новых консультационных услуг запустил в Тюмени центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства.

Предприниматели могут получить консультацию по вопросам маркетинга и продвижения товаров, развитию франшиз, патентному праву, бухгалтерским и другим аспектам работы предприятия.

"Консультации оказывают профессиональные эксперты, чтобы помочь предпринимателям в развитии своего дела, найти узкое место и двигаться вперед" - отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Подробная информация по телефону 8-932-482-75-67, подать заявку на получение консультации можно по ссылке.

Услуги оказываются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".