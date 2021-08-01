В тюменской "Конторе пароходства" начнут продавать свежие гриссини и чиабатту

| Фото: предоставлено основателями "Конторы" | Фото: предоставлено основателями "Конторы"

Гриссини, бриошь, луковые булочки и чиабатту можно будет приобрести в рестобаре "Контора", который откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 31 августа.

Как заверили основатели, хлеб будут выпекать каждый день. "У нас будет заведение европейской кухни. Блюда всем знакомые, но переосмысленные и адаптированные на современный лад. Шеф-повар использует в основном местные, фермерские продукты. Продуманная карта бара идеально сочетается с меню", — рассказали основатели заведения.

| Фото: предоставлено основателями "Конторы" | Фото: предоставлено основателями "Конторы"

Сейчас заведение готовится к открытию. Заканчивают технические работы. В интерьере есть отсылки к пароходству. Для посетителей закупили крафтовую питерскую посуду. Повара прорабатывают блюда. Заведение планируют открыть 31 августа.

Инна Пахомова