Заявки на догазификацию от жителей региона принимают в мобильном офисе

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Мобильный офис по приему заявок на догазификацию начал работу в Тюменской области. От жителей региона поступило​ более 500 заявок на бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах. ​

Как сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север", в Тюменской области продолжается прием предварительных заявок на догазификацию. Заявки принимаются во всех клиентских центрах предприятия, а также через сайт единого оператора газификации.

Для удобства будущих потребителей природного газа начал работу и мобильный офис по приему заявлений. ​

"Не все жители отдаленных населенных пунктов могут приехать в областной центр или воспользоваться интернет-сервисами. Специально для них мы организовали работу мобильного офиса. Составлен план-график, по которому сотрудники выезжают в села и деревни, где принимают заявки на местах", - рассказал региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" ​по Тюменской области Борис Хачатуров.