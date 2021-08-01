  • 25 августа 202125.08.2021среда
  • USD73,9465
    EUR86,8058
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заявки на догазификацию от жителей региона принимают в мобильном офисе

Общество, 18:23 25 августа 2021

Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Мобильный офис по приему заявок на догазификацию начал работу в Тюменской области. От жителей региона поступило​ более 500 заявок на бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах. ​

Как сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север", в Тюменской области продолжается прием предварительных заявок на догазификацию. Заявки принимаются во всех клиентских центрах предприятия, а также через сайт единого оператора газификации.

Для удобства будущих потребителей природного газа начал работу и мобильный офис по приему заявлений. ​

"Не все жители отдаленных населенных пунктов могут приехать в областной центр или воспользоваться интернет-сервисами. Специально для них мы организовали работу мобильного офиса. Составлен план-график, по которому сотрудники выезжают в села и деревни, где принимают заявки на местах", - рассказал региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" ​по Тюменской области Борис Хачатуров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газификация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 25.08.2021В Ишиме в сентябре откроют Дворец культуры, построенный в рамках нацпроекта
18:23 25.08.2021Заявки на догазификацию от жителей региона принимают в мобильном офисе
18:00 25.08.2021Туроператор "TUI Россия" подготовил уникальные предложения для россиян, желающих посетить Тюменскую область
17:52 25.08.202126 августа - события дня