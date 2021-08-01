Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске построят до конца 2021 года

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Строительство комплекса по малотоннажному производству и отгрузке сжиженного природного газа (КСПГ) "Тобольск" близится к завершению. Окончание активной фазы строительно-монтажных работ на площадке ожидается в конце 2021 года.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем аккаунте в Instagram.

Реализация инвестиционного проекта ООО "Газпром СПГ технологии" началась осенью 2020 г. Компания вкладывает в него более 3 млрд рублей.

"Для города – это рабочие места, доходы в бюджет и безопасное экологичное производство, которое увеличит привлекательность инвестиционного климата", - уверен Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева