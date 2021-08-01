  • 25 августа 202125.08.2021среда
  • USD73,9465
    EUR86,8058
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске построят до конца 2021 года

Экономика, 17:04 25 августа 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Строительство комплекса по малотоннажному производству и отгрузке сжиженного природного газа (КСПГ) "Тобольск" близится к завершению. Окончание активной фазы строительно-монтажных работ на площадке ожидается в конце 2021 года.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем аккаунте в Instagram.

Реализация инвестиционного проекта ООО "Газпром СПГ технологии" началась осенью 2020 г. Компания вкладывает в него более 3 млрд рублей.

"Для города – это рабочие места, доходы в бюджет и безопасное экологичное производство, которое увеличит привлекательность инвестиционного климата", - уверен Максим Афанасьев.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# природный газ , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 25.08.2021Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске построят до конца 2021 года
16:02 25.08.2021В тюменской "Конторе пароходства" начнут продавать свежие гриссини и чиабатту
15:49 25.08.2021В центре "Мой бизнес" предпринимателей Тюменской области консультируют по развитию предприятия
12:01 25.08.2021Строительство завода по производству малеинового ангидрида в Тобольске завершат в ноябре 2021 года