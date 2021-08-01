В Тюмени у сквера Железнодорожников откроют парковку на 30 автомобилей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском сквере Железнодорожников завершается благоустройство: уложена брусчатка, закончен монтаж наружного освещения, установлен постамент для паровоза Черепановых, подведены сети к системе видеонаблюдения.

Основная часть работ на газонах уже выполнена, осталось высадить 16 яблонь, около 200 многолетников и цветы. В сквере появился стационарный туалет, 45 опор освещения. Позже установят 18 скамеек. На подъезде организуют парковку на 30 автомобилей.

Как сообщает городская администрация, работы проводятся в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам начальника участка компании "Тюмень ТрассСтрой" Александра Ермакова, проделана большая работа по водоотведению. С с территории сквера вода будет уходить по ливневой канализации, врезанной в ул. Волгоградскую, а также по продольно-поперечным уклонам в сторону пониженных газонов.

Сейчас проводится устройство площадки для выгула домашних животных и двух автомобильных проездов вдоль частного сектора и по ул. Волгоградской. Позже здесь будут обустроены и тротуары.

"Объект получается интересным, проектировщики поработали хорошо, эта территория смотрится совершенно по-другому. Отрадно, что многие ветераны принимали активное участие в преображении сквера. Думаю, они будут довольны результатом", - отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.