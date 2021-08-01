Тобольский район подписал соглашение о сотрудничестве с Ярославской областью

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и спорта подписали Тобольский район и Мышкинский район Ярославской области.

В Тобольском районе активно идет работа по созданию туристической инфраструктуры, маршрутов и объектов показа, сообщает администрация муниципального образования.

Город Мышкин известен своим туристическим потенциалом и единственным в России "Музеем Мыши".

В рамках соглашения стороны готовы содействовать сохранению и развитию культурных традиций, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, расширять рынок сырья и продовольствия, оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям.

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

"Мы перенимаем опыт малых туристических городов. Невозможно развиваться, не выходя за пределы своей территории. У Тобольского района большой потенциал, его необходимо использовать рационально. Каждое наше село, каждая малая деревня могут стать привлекательными для туристов", - подчеркнул глава района Леонид Митрюшкин.