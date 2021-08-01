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В Ишиме открыли муниципальный приют для бездомных животных

Общество, 12:49 26 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для потеряшек и бродячих животных в Ишиме открыли муниципальный приют. Он работает в здании по ул. Заречной. Здесь есть помещения для карантинного содержания, для прогулок и отдыха животных и ветеринарный кабинет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ишима, отлавливать безнадзорных животных сотрудники подрядной организации будут самостоятельно и по заявкам жителей. По номеру телефона +7 (315) 517-82-89 можно уточнить, не находится ли в приюте пропавший питомец, а также оставить заявку на отлов животного, которое бродит по улице. Вся информация будет также в группе приюта ВКонтакте.

Как сообщалось ранее, с января 2022 года приют будет обслуживать не только Ишим, но и Ишимский, Сладковский, Абатский, Викуловский и другие близлежащие районы.

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# безнадзорные животные , Ишим , приют

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