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ХК "Рубин" примет в Тюмени команды из Омска, Челябинска и Перми

Спорт, 14:02 26 августа 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Генеральную репетицию нового сезона ВХЛ проведет хоккейный клуб "Рубин" на домашнем льду обновленного Дворца спорта. Турнир пройдет с 27 по 29 августа, сообщает пресс-служба команды.

Соперниками подопечных Дениса Ячменева станут команды — челябинский "Челмет", "Омские крылья" и пермский "Молот". Команды проведут по три матча.

Первые встречи игровых дней пройдут в формате трех периодов по 20 минут с обязательными буллитами. В случае ничьей — пятиминутный овертайм.

Вечерние игры с участием "Рубина" вне зависимости от результата основного времени будут включать в себя овертайм и буллиты.

Все матчи "Рубина" будут доступны в кабельном телевидении — на 22-й региональной кнопке "TVоя Тюмень".

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# ХК "Рубин" , хоккей

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