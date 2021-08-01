  • 26 августа 202126.08.2021четверг
  • USD73,7428
    EUR86,5814
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовское предприятие обязали провести инвентаризацию выбросов вредных веществ

Общество, 13:01 26 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По иску прокурора ялуторовское муниципальное предприятие обязано разработать проект нормативов выброса в атмосферный воздух загрязняющих веществ и получить разрешение, сообщает региональное надзорное ведомство.

Предприятие "Строй-проект" обслуживает газовые и угольные котельные - всего более 50 объектов теплоснабжения. Как отмечают в прокуратуре, в соответствии с ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", предприятие должно проводить инвентаризацию источников выбросов.

Компания указанные обязанности надлежащим образом не исполняла. Срок действия предыдущего разрешения на выброс вредных веществ, выданного департаментом недропользования и экологии Тюменской области, истек еще 5 июля 2020 г., а новое получено не было.

Ялуторовская прокуратура через суд обязала "Строй-проект" провести инвентаризацию источников выбросов, разработать проект нормативов и получить разрешение на выброс загрязняющих веществ. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выбросы , котельные , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 26.08.2021В Тюменской области более 77% учителей вакцинировались против COVID-19
13:14 26.08.2021Чат-бот "Ретрит вещей" научит тюменцев бережному отношению к одежде
13:01 26.08.2021Ялуторовское предприятие обязали провести инвентаризацию выбросов вредных веществ
12:49 26.08.2021В Ишиме открыли муниципальный приют для бездомных животных