Ялуторовское предприятие обязали провести инвентаризацию выбросов вредных веществ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По иску прокурора ялуторовское муниципальное предприятие обязано разработать проект нормативов выброса в атмосферный воздух загрязняющих веществ и получить разрешение, сообщает региональное надзорное ведомство.

Предприятие "Строй-проект" обслуживает газовые и угольные котельные - всего более 50 объектов теплоснабжения. Как отмечают в прокуратуре, в соответствии с ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", предприятие должно проводить инвентаризацию источников выбросов.

Компания указанные обязанности надлежащим образом не исполняла. Срок действия предыдущего разрешения на выброс вредных веществ, выданного департаментом недропользования и экологии Тюменской области, истек еще 5 июля 2020 г., а новое получено не было.

Ялуторовская прокуратура через суд обязала "Строй-проект" провести инвентаризацию источников выбросов, разработать проект нормативов и получить разрешение на выброс загрязняющих веществ. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил.