Голышмановские кудесницы освоили фредпоинт

Фото: администрация Голышмановского городского округа Фото: администрация Голышмановского городского округа

Клуб декоративно-прикладного творчества "Кудесница" созданный при Голышмановском отделении ВОИ, существует уже много лет и объединяет творческих людей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно, сообщается на сайте администрации округа, голышмановские кудесницы освоили фредпоинт и создают красивые пейзажи, натюрморты и даже портреты не красками или карандашами, а цветной шерстью.

Фредпоинта во многом напоминает технику валяния из шерсти, только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. Получается объемное, легкое изображение – настоящее художественное творчество.

"Восхищают люди, которые смело берутся за всё новое и оригинальное, - отмечено в сообщении. - В клубе "Кудесница" умелицы щедро делятся своими знаниями и умениями с молодыми, начинающими хозяюшками. Здесь всегда ждут молодых творческих людей и готовы помочь инвалидам расширить границы своих возможностей".

В планах общества инвалидов – поездки в сельские поселения с мастер-классами, в Дом художника в деревню Быструю, выезды на природу с конкурсными мероприятиями.