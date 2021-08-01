Видные ученые, политики и звезды спорта выступят на марафоне "Новое знание"

| Фото: скриншот с видео из сообщества "Российское общество " Знание" во ВКонтакте (архив) | Фото: скриншот с видео из сообщества "Российское общество " Знание" во ВКонтакте (архив)

Более 150 ученых, звезд культуры, спорта, бизнесменов и государственных деятелей выступят на II просветительском марафоне "Новое знание", который пройдет с 1 по 3 сентября.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Константин Эрнст, Владимир Машков, Константин Хабенский и другие.

Ожидается выступление и зарубежных звезд науки, культуры и искусства.

"Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации. “Новое Знание” — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний", – подчеркнул генеральный директор российского общества “Знание” Максим Древаль.

В программе марафона – лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны.

Зрители также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями. Публичные дискуссии затронут актуальные темы современной жизни. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху: за и против; должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили — спасение экологии или самый большой обман XXI века.

Выступления спикеров можно будет посмотреть на сайте marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества "Знание" во ВКонтакте.