Utair запустит рейсы из Тобольска в Москву

| Фото: Utair | Фото: Utair

Новые рейсы предусмотрела авиакомпания Utair в расписании осенне-зимнего сезона, сообщает авиаперевозчик.

"Из Москвы запускаем новые рейсы в Тобольск и Новый Уренгой. Эти два маршрута востребованы у туристов и бизнес-пассажиров. Тюмень напрямую свяжем с Краснодаром. Еще запустим рейс из Сургута в Нягань в рамках развития авиаперевозок в ХМАО", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Продажа билетов на осенне-зимний сезон 2021–2022 годов открыта. В маршрутной сети более 120 направлений по всей стране, по которым самолеты Utair будут выполнять около 90 рейсов ежедневно. Авиакомпания сообщила о полном восстановлении допандемийных показателей по перелетам внутри России.